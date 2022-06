Rugby. Grande festa per il ritorno del trofeo “Città di Lecco”

Vittoria dei giovani rugbisti del Sempione Milano

Agli “ultras” blucelesti il premio di miglior tifo

LECCO – Il centro sportivo “Al Bione” di Lecco si è riempito di rugbisti grandi e piccini per la XII° edizione del torneo “Città di Lecco”- IV° memorial “Paolo Boazzo”, a tre anni di distanza dall’ultima volta. La grande festa ha coinvolto quasi 600 rugbisti dei settori giovanili di una decina di società diverse, compresi i padroni di casa del Rugby Lecco.

Sabato 11 giugno si è aperto il memorial con il triangolare degli “Old”, vinto dal Como davanti a Lecco e Pavia. Dopo il torneo U13 – vinto dal Sempione Milano – è stato il turno del torneo “Touch dei bar”, con quasi duecento “atleti” presenti.

Domenica sono scese in campo le squadre in categoria U7, U9 e U11, con la festa dei piccoli atleti della U5. Il Rugby Lecco ha vinto il torneo U7 – portando in finale entrambe le formazioni – mentre U9 e U11 sono stati vinti dal Sempione Milano, società che si è aggiudicata anche il trofeo, confermando la vittoria del 2019.

Agli scatenati tifosi lecchesi è andato il premio di “miglior tifo”.