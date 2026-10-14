Rugby. Grande successo per la festa del Rugby Lecco

Grande festa per i Leoni

Tanto pubblico presente alla serata

LECCO – Il centro sportivo del Bione si è colorato di bluceleste sabato 10 ottobre per la festa di inizio stagione del Rugby Lecco.

La storica società lecchese ha presentato ufficialmente la stagione 2026/2027, riunendo atleti, staff, famiglie, sponsor, rappresentanti delle istituzioni e tanti giovani che hanno scelto di condividere un momento di festa con il club.

La serata è iniziata con la presentazione di tutte le componenti della “famiglia” del Rugby Lecco, dai giocatori più piccoli fino ai più esperti, quelli della Old e del Touch. A essere ringraziata è stata anche l’attivissima squadra di volontari, vero e proprio segreto della società.

Dopo la presentazione è partita la musica coi “Supernova”, prima del tradizionale ringraziamento a partner e sponsor che da anni sostengono la società.

A seguire è toccato alle due prime squadre, quella di serie C e di Serie A, prima che il dj set degli Snapout Soundsystem, con lo special guest Kharfi, chiudesse la serata.