Rugby. Il 20 giugno torna il “Touch dei bar”

Sedici squadre da sei giocatori in campo

Iscrizioni entro venerdì 19 giugno

LECCO – Per la dodicesima volta il Rugby Lecco organizza il “Touch dei bar”, un appuntamento aggregativo allo scopo di sostenere la società lariana. La finalità di quest’anno sarà raccogliere fondi per sistemare la pavimentazione della palestra utilizzata da Juniores e Seniores.

Le regole del torneo sono molto semplici: sei giocatori per squadra, di cui almeno una donna e al massimo un giocatore o ex giocatore di rugby sempre in campo. Le formazioni saranno al massimo sedici e il termine per l’iscrizione è venerdì 19 giugno, al prezzo di 15 euro a testa, comprensivo di birra e salamella.

Le sfide del “Touch dei bar” cominceranno sabato 20 giugno a partire dalle 17, su tempi unici da dieci minuti.

“Il Touch dei Bar è molto più di un semplice torneo – dichiarano i dirigenti del Rugby Lecco – è un’occasione per stare insieme, conoscere il nostro sport e contribuire concretamente alla crescita della società. Ogni iscrizione rappresenta un aiuto importante per migliorare le strutture che ogni giorno accolgono i nostri atleti».