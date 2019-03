Un infortunio del direttore di gara fa sospendere il match.

La gara a Varese rinviata a data da destinarsi.

VARESE –Incredibile quello che è successo durante il match tra Rugby Lecco e Rugby Varese. A causa dell’infortunio dell’arbitro la partita è stata prima fermata e poi sospesa, rinviata a data da destinarsi.

L’inizio di partita della squadra bluceleste era stato piuttosto promettente. Al tredicesimo minuto i leoni lecchesi si erano portati in vantaggio grazie a una meta di Luca Alippi, trasformata da Daniele Cavallo, anche se dopo soli quattro minuti i varesini avevano accorciato le distanza (5-7).

Al ventesimo minuto del primo tempo, l’episodio inaspettato. Proprio mentre il Rugby Lecco sta per segnare la seconda meta, un fischio interrompe il gioco. L’arbitro, il signor Mirco Sergi, si accascia in campo e non riesce a riprendere la partita a causa di un possibile stiramento. Dopo qualche minuto di conciliabolo i dirigenti delle due società decidono di rinviare il match a data da destinarsi, senza attendere l’arrivo del sostituto.

“L’arbitro si è infortunato poco prima della nostra seconda meta – dichiara il presidente Stefano Gheza – a termini di regolamento avremmo dovuto attendere l’arrivo del sostituto, ma i tempi si sarebbero allungati perché non c’erano arbitri disponibili in zona. Il sig. Sergi ha quindi deciso di sospendere il match a data da destinarsi, con la gara che ripartirà dal punteggio di 0-0.”