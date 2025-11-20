Rugby Lecco celebra 50 anni tra frango, placcaggi e identità bluceleste

Il 22 novembre alla Piccola Urban Center

Musica, food e il tradizionale calendario dei giocatori

LECCO – Mezzo secolo di fango, placcaggi e un’identità in continua crescita. Nell’anno della seconda stagione in Serie A e del cinquantesimo anniversario dell’A.S.D. Rugby Lecco Caffè Agostani, il club si prepara a celebrare questo percorso con l’evento “Mezzo secolo di fango, placcaggi”.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario del Sodalizio Bluceleste, torna il tradizionale calendario dei giocatori seniores del Rugby Lecco. Sarà possibile acquistarlo durante l’evento e, successivamente, presso la clubhouse del centro sportivo “Bione”. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Padri Somaschi di San Girolamo, a sostegno delle attività della loro comunità educativa.

L’evento si terrà il 22 novembre, a partire dalle 18.30, presso la Piccola Urban Center. Special DJ Set by Snapout – Live by Lowtopic, Food & Beverage disponibili. Ingresso libero.