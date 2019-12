Rugby Lecco, gran vittoria contro Monferrato

Tre mete a segno.

Inizio difficile, poi la rimonta nella ripresa.

ASTI – Il Rugby Lecco porta a casa l’ennesima vittoria sul difficile campo del Monferrato Rugby. I ragazzi di coach Sebastian Damiani ora sono secondi, a sei punti dalla capolista CUS Milano.

L’inizio di gara è scioccante per i lecchesi. Pronti, via e Monferrato va a segno con una rapidissima meta al primo minuto, trasformata. Il campo in pessime condizioni complica il gioco delle due squadre e i lariani riescono a mettere a segno solo un calcio di punizione con Daniele Cavallo (7-3).

Nella ripresa sono ancora i piemontesi allungano nuovamente con un’altra meta, trasformata (14-3). A metà del secondo tempo inizia la grandiosa rimonta bluceleste: prima Samuele Locatelli, poi Lorenzo Riva e infine Francesco Mauri – con tripla trasformazione di Cavallo – ribaltano la gara. L’ultimo calcio dei padroni di casa serve solo a fissare il punteggio dinale sul 17-24.

“I ragazzi hanno fatto una grande prestazione – dichiara il dirigente Renato Riva, padre di Lorenzo – ora siamo secondi in classifica. Voglio anche sottolineare che le tre mete sono arrivate da un ragazzo del 2000 e due 2001, a conferma dell’ottimo lavoro del nostro vivaio.”

MONFERRATO RUGBY – RUGBY LECCO 17-24

Mete: Locatelli (tr. Cavallo), Riva (tr. Cavallo), Mauri (tr. Cavallo)

Calcio di punizione: Cavallo