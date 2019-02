I Leoni sconfitti in rimonta, dopo un gran primo tempo

Gran prova di Alippi, autore di due mete

LECCO – Contro la capolista Rugby Lumezzane arriva la prima sconfitta del 2019 per il Rugby Lecco. Nonostante l’esito infausto, la prestazione dei leoni è stata veramente da ricordare, con la squadra bluceleste che ha tenuto sotto scacco a lungo la quotata formazione ospite.

Lumezzane si presenta al via con diversi giocatori che hanno disputato svariati campionati di Serie A con la maglia del Brescia, ma i padroni di casa non hanno nessun timore reverenziale. La partita la sblocca Alippi al quindicesimo e alla mezzora è lo stesso Alippi a concedere il bis, questa volta senza la trasformazione aggiuntiva (12-0). Basta però un leggero calo dei lecchesi per rimettere in pista i bresciani che, nel giro di un paio di minuti, piazzano dieci punti.

All’inizio del secondo tempo il Rugby Lecco allunga nuovamente con Sala (19-10), ma sarà il canto del cigno bluceleste. Lumezzane guadagna campo con la mischia e domina la ripresa, sorpassando al trentesimo (19-22) segnando la quarta meta di giornata e chiudendo con un calcio di punizione per il 19-32 finale.

Grande soddisfazione per il presidente Stefano Gheza. “Prestazione di alto livello per il Rugby Lecco, che per tre quarti di partita è stato in vantaggio contro una corazzata come Lumezzane. Nonostante una netta superiorità fisica in mischia chiusa, gli ospiti hanno sudato parecchio per risolvere a loro favore la partita, riuscendoci solo negli ultimi venti minuti. Sono molto orgoglioso dei nostri ragazzi, oggi hanno giocato fino “alla morte” ed hanno fatto un bel passo in avanti, anche nella consapevolezza dei loro mezzi.”

Soddisfazione anche per la formazione U18 élite, in grado di battere Rovato col punteggio di 24-17.

RUGBY LECCO – RUGBY LUMEZZANE 19-29

Mete: Alippi (2), Sala

Trasformazioni: Cavallo (2).