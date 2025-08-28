Rugby Lecco. I calendari della stagione 2025/2026 di Serie A2

Tutte le date e gli orari ufficiali della nuova stagione
LECCO – La Federazione Italiana Rugby ha reso noti i calendari della stagione 2025/2026, includendo naturalmente anche quello della serie A2, che vede protagonisti i Blucelesti del Rugby Lecco.
La prima partita si giocherà il 19 ottobre alle 15:30, con il Lecco che ospiterà sul proprio campo la squadra del Giacobazzi Modena Rugby 1965. A partire dalla seconda giornata, l’orario di inizio delle partite sarà anticipato alle 14:30.
Il girone di andata si concluderà il 25 gennaio 2026, con il Lecco impegnato in trasferta a Noceto. Nel girone di ritorno, a partire dalla settima giornata del 29 marzo 2026, l’orario di inizio delle partite tornerà alle 15:30.
Il campionato si concluderà con l’ultima giornata prevista per il 19 aprile 2026.