Rugby Lecco, presentata la mostra che celebra 50 anni di legame col territorio

Dal 1975 al 2025: la storia e il presente del Rugby Lecco in mostra in piazza Cermenati

L’esposizione sarà visitabile fino al 2 giugno

LECCO – In occasione delle celebrazioni del 50° anno di fondazione del Rugby Lecco venerdì si è tenuta la presentazione ufficiale delle mostra fotografica presente in piazza Cermenati che celebra il legame a doppio filo della società sportiva con la città di Lecco. Le illustrazioni esposte testimoniano il forte sodalizio con il territorio e come questo si sia profondamente trasformato nel corso degli anni.

Il presidente del Rugby Lecco, Carlo Redaelli, ha presentato l’esposizione: “Questa mostra celebra i nostri primi 50 anni di storia e il forte legame che ci unisce al territorio lecchese. Questi 50 anni sono il frutto di una programmazione decennale basata sulla crescita del nostro settore giovanile su cui abbiamo puntato molto. Lo testimoniano gli ottimi risultati della nostra Under 16 che ha vinto il Girone Elite Nord-Ovest. Oltre al settore giovanile stiamo investendo molto sui nostri allenatori che sono anche educatori siccome il rugby è soprattutto basato su importanti valori morali ed educativi”.

A proposito di allenatori, Sebastian Damiani, il mister della prima squadra attualmente impegnata dei play-out ha commentato il momento che i suoi ragazzi stanno vivendo: “Primavera Roma è una squadra ostica che sicuramente ci darà del filo da torcere. Oggi giocheranno a San Donà cercando di portare a casa più punti possibili per giocarsi a Roma il tutto per tutto contro di noi domenica 25″.

“Noi dobbiamo continuare per la nostra strada, intrapresa nell’incontro casalingo vittorioso contro San Donà, dove abbiamo giocato punto a punto. Alla fine del girone di andata – conclude Damiani – è scattato un qualcosa che ci ha fatto crescere partita dopo partita, assumendo la consapevolezza di essere una squadra di valore e capace di tener testa ad ogni avversario che abbiamo incontrato”.

Presenti alla festa anche diverse autorità cittadine quali il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore allo sport, Emanuele Torri e l’assessore alla attrattività turistica, Giovanni Cattaneo.

Il primo cittadino ha celebrato il Rugby Lecco con le seguenti parole: “Siamo qui a festeggiare questi 50 anni, mezzo secolo che ha cambiato profondamente la città come la Vostra Società. Nonostante tutti questi cambiamenti il cuore che batte sotto a tutto questo è sempre lo stesso, fatto di passione e amore per questo sport. Ho visto una bella mostra che illustra, appunto, i forti cambiamenti della nostra Città, passata dal ferro a quello che ci rappresenta oggi. In alto i cuori Blucelesti e la palla ovale”.

La fondazione di una società sportiva da zero non è stato facile ma a Lecco un gruppo di appassionati sportivi, 50 anni fa, ha creduto in quel progetto che anno dopo anno è cresciuto sempre. La base comune di quel gruppo di persone è stata la sana passione per il gioco del rugby.