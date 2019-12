Rugby Lecco, primo stop stagionale contro Cus Milano

Il CUS Milano passa 3-12

Difesa d’acciaio, nessuna meta concessa agli ospiti

LECCO – Dopo cinque vittorie consecutive, arriva il primo stop stagionale per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. La formazione bluceleste ha perso al Bione contro il CUS Milano, capolista e ancora imbattuta.

Milano si presenta in casa dei lecchesi forte di un attacco veramente atomico – 260 punti fatti in cinque partite – ma contro trova la miglior difesa del campionato, quella degli uomini di Damiani. I meneghini sfruttano un pacchetto di mischia pesante, ma i padroni di casa ribattono colpo su colpo.

Al termine di un primo tempo di estrema battaglia, giocato su un campo molto pesante, il CUS Milano è avanti 0-9 grazie a tre calci di punizione.

Nella ripresa la musica non cambia: nessuna delle due squadre riesce a superare la linea d meta avversaria e i punti provengono da due calci di punizione, uno per Milano e uno per il Lecco, messo fra i pali dal solito Daniele Cavallo.

Il Rugby Lecco perde l’imbattibilità, ma può gioire per il fatto di non aver fatto segnare neanche una meta al CUS Milano, chiudendo la gara sul punteggio di 3-12.

“I ragazzi sono stati bravissimi – ha dichiarato il dirigente Renato Riva – non abbiamo lasciato segnare mete al CUS Milano grazie a una difesa fantastica. Mi complimento con tutti, con l’unico rammarico di non aver segnato un calcio in più, conquistando il punto bonus.”

I leoni lecchesi torneranno in campo tra due settimane a Bergamo, contro il Rugby Bergamo.

RUGBY LECCO – CUS MILANO 3-12 (0-9)

Calcio di punizione: Cavallo