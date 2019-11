Rugby Lecco, quarta vittoria consecutiva

Inarrestabile la formazione bluceleste

Giancarlo e Samuele vincono il “derby dei Locatelli”

Nella giornata del derby personale dei fratelli Locatelli – Giancarlo in panchina e Samuele in campo per il Lecco, Mattia con il Franciacorta Rugby – il Rugby Lecco mette a segno l’ennesima prestazione eccellente di questa stagione, allungando la striscia di imbattibilità a quattro partite consecutive.

La pioggia degli ultimi giorni ha reso il campo del Centro Sportivo al Bione un vero e proprio pantano, rendendo quasi impossibile giocare con la palla aperta. Nella sfida tra le mischie sono i blucelesti ad avere la meglio, mantenendo costantemente il pallone nel campo avversario.

La squadra di coach Sebastian Damiani va a segno con una meta di Luca Alippi all’8° minuto, non trasformata, e subisce un calcio di punizione al ventesimo.

Il risultato è che, a metà partita, il punteggio è di 5-3 per il Rugby Lecco.

Nella ripresa i lecchesi vanno a segno a metà secondo tempo con una meta di Samuele Locatelli – trasformata da Daniele Cavallo – e chiudono la partita a cinque minuti del fischio finale con la terza meta di giornata, firmata da Carlo Sala.

Il Rugby Lecco vince 17-3 ma non riesce a prendere il punto bonus e passa al secondo posto in classifica, a un solo punto di distacco dal CUS Milano.

“Quella di oggi poteva essere una sfida difficile, ma siamo riusciti a impostarla come volevamo, giocando quasi sempre nel loro campo. I nostri avanti hanno fatto una grandissima prestazione” ha dichiarato il dirigente Renato Riva.

RUGBy LECCO – FRANCIACORTA RUGBY 17-3

Mete: Alippi, Locatelli (tr. Cavallo), Sala.