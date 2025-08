Rugby Lecco. Riparte la Scuola Rugby tra passione, valori e nuove sfide

Presentazione dello staff tecnico e dei progetti per la stagione 2025/2026

LECCO – Con l’avvicinarsi della stagione 2025/2026, Rugby Lecco si prepara a ripartire con rinnovata energia, guidato dalla passione per lo sport e dai valori che da sempre lo contraddistinguono.

“La nostra ‘Scuola Rugby’ non è soltanto un luogo dove si impara uno sport, è una vera e propria comunità in crescita, dove ragazzi e ragazze coltivano rispetto, spirito di squadra, lealtà e coraggio. Qui, prima di formare atleti, formiamo persone consapevoli e responsabili. Non a caso, il nostro motto è ‘Crescere persone eticamente ispirate'”.

Viene ufficialmente presentato lo staff tecnico che accompagnerà la “Scuola Rugby” nella prossima stagione: un team competente, appassionato e profondamente radicato nei valori storici che da sempre caratterizzano Rugby Lecco.

“Molti dei nostri allenatori continueranno a fianco dei giovani, con la stessa passione e dedizione educativa di sempre. A loro si affiancheranno giocatori delle squadre giovanili e seniores, offrendo così ai più piccoli modelli concreti da cui trarre ispirazione, dentro e fuori dal campo – proseguono i collaboratori della Scuola Rugby – Anche quest’anno proseguiremo con i progetti formativi già avviati, introducendone di nuovi, sempre con l’obiettivo di creare un ambiente sano, inclusivo e stimolante. Il dialogo costante con le famiglie, la collaborazione con scuole e realtà del terzo settore, e l’attenzione allo sviluppo individuale restano i pilastri fondamentali della nostra identità”.

La conquista della Serie A nazionale rappresenta non solo un importante traguardo per la prima squadra, ma anche uno stimolo a elevare il livello di tutta la Scuola Rugby, dai più piccoli dell’Under 6 fino all’Under 12.

Il lavoro sarà coordinato da Massimo Bonaiti, “Coordinatore Tecnico e Sportivo”, affiancato da quest’anno da Giovanni Minervini, nominato “Coordinatore dei Team Manager”, con il compito di organizzare al meglio allenamenti, tornei e trasferte, oltre a supportare i Team Manager nello svolgimento delle loro attività.

Le persone coinvolte nel progetto tecnico per la prossima stagione saranno: Under 6: Monica Milesi, Massimo Bonaiti, Alberto Spreafico (J), Pietro Casartelli (J), Ambra Nesi; Under 8: Massimo Bonaiti, Ernesto Mainetti, Marco Valentini (J) – Team Manager: Andrea Ravasio; Under 10: Antonio Fogliano, Rino Ferrante, Lorenzo Gaddi (S) – Team Manager: Massimo Riva; Under 12: Lorenzo Casartelli, Massimo Bonaiti, Leonardo Radogna (S) – Team Manager: Ivan Labbia. Per la prossima stagione, il ruolo di preparatore atletico sarà nuovamente affidato al professor Stefano Santoro.

“Per la formazione del nostro staff, come di consueto, seguiremo tre percorsi principali: innanzitutto, realizzeremo una serie di interventi interni sfruttando le vaste competenze acquisite negli anni all’interno del nostro gruppo. A supporto di questo impegno, parteciperemo ai corsi di formazione offerti dalla Federazione Italiana Rugby e dal Comitato Regionale Lombardo – continuano dalla Scuola Rugby – Infine, grazie a formatori professionisti, stiamo avviando un progetto triennale di formazione continua di alto livello, per garantire uno sviluppo costante e qualificato delle nostre competenze”.

A seguito del grande successo ottenuto lo scorso anno, la Scuola Rugby riproporrà anche per questa stagione, durante il sabato pomeriggio in concomitanza con gli allenamenti, un corso base di formazione sul mondo del rugby, dedicato alla sua storia e alle sue regole. Il corso è rivolto ai genitori dei giovani atleti e rappresenta un’importante occasione per le famiglie di comprendere più a fondo lo sport che i propri figli amano, condividendo con loro questa passione.

A condurre il corso sarà ancora Giancarlo Locatelli, storico capitano della squadra seniores che, dopo mille battaglie sul campo, oggi mette a disposizione della “Scuola Rugby” le competenze maturate nel corso degli anni, sia dentro che fuori dal terreno di gioco, anche in qualità di genitore impegnato nel progetto.

In qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica, la Scuola Rugby ha aderito al fondo “Dote Famiglia 2025”, che offrirà alle famiglie aventi diritto la possibilità di ottenere voucher per agevolare l’iscrizione dei figli minori. Inoltre, la Scuola Rugby continuerà a fornire tutta la documentazione necessaria per la richiesta della “Dote Sport” promossa da Regione Lombardia.

Gli allenamenti riprenderanno ufficialmente il 6 settembre, accompagnati come di consueto dagli Open Day dedicati. Durante tutti i sabati di settembre, tutti i bambini e le bambine nati dal 2014 al 2021 avranno l’opportunità di avvicinarsi e provare questo sport.