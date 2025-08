Rugby Lecco: ritorni, partenze e trattative per la nuova stagione

Prende forma la nuova rosa del Rugby Lecco Caffè Agostani

LECCO – In vista della stagione 2025/2026, il Rugby Lecco Caffè Agostani ha ufficializzato le prime novità in merito alle conferme e alle uscite tra i giocatori protagonisti della scorsa annata.

Tra i giocatori non di formazione Lecco, sono stati confermati per la stagione 2025/2026 Renzo Meisner (trequarti), Luka Betchvaia, Mauro Turco e Gianluca Moroni, tutti in prima linea.

Per la stagione 2025/2026 rientrano da esperienze in prestito due giocatori di formazione Lecco: Lorenzo Gaddi (prima linea) e Leonardo Radogna (terza linea), pronti a rinforzare la rosa con rinnovato entusiasmo.

Sono in fase avanzata le trattative per l’ingaggio di un pilone destro e di un mediano di mischia.

Non faranno più parte della rosa del Rugby Lecco Caffè Agostani i seguenti giocatori: Flavio Magni, che lascia per raggiunti limiti d’età; Marco Rusconi, che si ritira per motivi lavorativi e anagrafici; Paolo Pandiani, in partenza per un’esperienza Erasmus all’estero; e Nicolò Pellegrino, che ha deciso di interrompere la carriera sportiva.