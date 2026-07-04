Rugby Lecco, una stagione da ricordare. Intervista al presidente Redaelli

Bilancio estremamente positivo per l’annata sportiva 2025-2026

“I risultati ottenuti dalle nostre squadre ci rendono naturalmente orgogliosi”

LECCO – Il Rugby Lecco archivia l’annata sportiva 2025-2026 con un bilancio estremamente positivo, confermando la bontà del lavoro svolto sul settore giovanile e la solidità di un progetto che continua a crescere anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di bambini, ragazzi e famiglie.

Dalla Scuola Rugby fino all’Under 18, il club bluceleste ha saputo coniugare la formazione tecnica con quella educativa, raccogliendo importanti soddisfazioni sui campi di gioco e consolidando il proprio ruolo tra le realtà di riferimento del rugby lombardo.

Tra le soddisfazioni più grandi della stagione arrivano i risultati dell’Under 12 e dell’Under 10. I giovani leoncini dell’Under 12 hanno infatti conquistato un ottimo quinto posto al prestigioso Torneo Città di Treviso, la più importante manifestazione italiana dedicata alla categoria. Un piazzamento di assoluto valore, ottenuto confrontandosi con alcune delle migliori scuole rugbistiche nazionali e confermando la qualità del lavoro svolto dal gruppo.

Ottimi riscontri anche per l’Under 10, protagonista di una stagione molto positiva nei principali tornei nazionali. I giovani blucelesti hanno saputo distinguersi per impegno, crescita e spirito di squadra, raccogliendo risultati importanti e confermando il costante sviluppo di un gruppo che guarda al futuro con entusiasmo.

Ottimo anche il cammino dell’Under 14, capace di ottenere risultati importanti sia nel campionato regionale sia nei principali tornei nazionali di categoria. Le numerose sfide affrontate contro avversari di alto livello hanno rappresentato un’importante occasione di crescita tecnica, sportiva e personale per tutti i ragazzi. Da sottolineare la bellissima collaborazione con Rugby Sondalo che continuerà anche la prossima stagione sportiva.

L’Under 16 ha affrontato il difficile campionato Elite 1, confrontandosi ogni settimana con alcune delle migliori realtà del panorama regionale. Pur in un contesto altamente competitivo, la squadra ha dimostrato carattere, determinazione e una costante crescita durante tutta la stagione, gettando solide basi per il futuro.

Molto positivo anche il percorso dell’Under 18, impegnata nel campionato Elite 2 e capace di conquistare il prestigioso Trofeo Clavarezza. Un successo che certifica il valore tecnico del gruppo e il lavoro svolto dagli allenatori Nicola Rossi e Filippo Valentini, premiando l’impegno e la maturità raggiunti dalla squadra.

Alla base di questi risultati c’è una Scuola Rugby sempre più viva e partecipata. Le categorie Prime Mete, Under 6 e Under 8 continuano infatti ad accogliere numerosi bambini, offrendo un ambiente sano nel quale sport, amicizia, divertimento e crescita personale procedono insieme. Un percorso educativo che rappresenta da sempre il cuore dell’attività del Rugby Lecco.

«I risultati ottenuti dalle nostre squadre ci rendono naturalmente orgogliosi», commenta il presidente Carlo Redaelli. «Ma ciò che ci soddisfa maggiormente è vedere la crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo. Il rugby insegna rispetto, collaborazione, sacrificio e senso di appartenenza: valori che accompagneranno i nostri giovani ben oltre l’attività sportiva.»

Il presidente ha poi voluto ringraziare tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla vita della società: «Questi traguardi sono il frutto del lavoro quotidiano di allenatori, educatori, dirigenti, volontari e famiglie. Ognuno di loro svolge un ruolo fondamentale nel creare un ambiente positivo e accogliente, capace di far crescere i ragazzi sotto ogni aspetto.»

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai giocatori della prima squadra che, confermando la propria disponibilità anche per la prossima stagione sportiva, continueranno a coadiuvare gli allenatori della Scuola Rugby nelle attività del settore giovanile, mettendo la propria esperienza e la propria passione al servizio dei più piccoli e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza ai colori blucelesti.

La società desidera inoltre esprimere la propria gratitudine a tutti gli sponsor che hanno sostenuto il Rugby Lecco nel corso della stagione 2025-2026. Grazie al loro contributo è stato possibile sviluppare l’attività sportiva, organizzare eventi, partecipare ai tornei e continuare a investire nella crescita del settore giovanile. La fiducia dimostrata dalle aziende partner rappresenta un segnale importante del forte legame tra il club e il territorio, confermando come il rugby possa essere un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche sociale ed educativo.

Con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, il Rugby Lecco continuerà a investire sul proprio vivaio e sulla promozione del rugby tra i giovani del territorio. Nelle prossime settimane proseguiranno le iniziative estive e le attività promozionali, mentre a settembre torneranno gli Open Day, occasione ideale per tutti i bambini e i ragazzi che desiderano scoprire questo sport e avvicinarsi alla famiglia bluceleste.

«Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per il territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche educativo e sociale», conclude Redaelli. «La stagione appena conclusa ci conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e ci dà ancora più entusiasmo per affrontare le sfide che ci attendono.»