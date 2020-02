Rugby Lecco, vittoria al fotofinish contro l’Amatori Milano

Locatelli salva i lecchesi al 40′.

Vittoria sudata per i ragazzi di coach Damiani.

LECCO – Il Rugby Lecco festeggia un’importante vittoria conto l’Amatori Rugby Milano, e lo fa al termine di una gara in cui la formazione bluceleste ha sprecato veramente troppo, rischiando la clamorosa beffa.

Nel primo tempo è la squadra del presidente Stefano Gheza a mettere i primi punti con un calcio di Daniele Cavallo. Lo stesso Cavallo sbaglia il calcio di trasformazione dopo la meta di Shota Butskhrikidze. Prima della fine del tempo Milano va a segno con un calcio di punizione, fissando il punteggio sull’8-3 per i blucelesti.

Nella ripresa sono sempre i lecchesi a dominare, senza concludere molto. I milanesi sono invece cinici e quasi perfetti al piede. Tre calci di punizione nel giro di dieci minuti ribaltano completamente il match (8-12).

La formazione di coach Damiani si riversa tutta nella metà campo avversaria, sprecando diverse opportunità fino a che un guizzo di Samuele Locatelli, in mischia, non mette sul referto di gara la meta del definitivo 13-12.

“Abbiamo davvero fatto di tutto per cercare di non vincere – commenta il dirigente Renato Riva – la mischia ci ha tenuto in partita, nonostante i moltissimi errori in attacco. Alla fine salvo il risultato e la grande voglia di vincere dei ragazzi che, pur sprecando moltissimo, hanno lottato fino all’ultimo secondo.2

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY MILANO 13-12 (8-3)

Mete: Butskhrikidze, Locatelli

Calcio di punizione: Cavallo