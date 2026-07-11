Rugby. L’ex “leoncino” Luca De Novellis in nazionale U20

Attualmente gioca a Pesaro

“Lecco la società che mi ha dato le basi”

LECCO– Non c’è solo Samuele Locatelli a tenere alta la bandiera del Rugby Lecco con la maglia azzurra. Nella nazionale U20 italiana è stato convocato Luca De Novellis, attualmente al Pesaro Rugby, ma per tanti anni “leoncino” bluceleste.

De Novellis è un centro di 185 cm, per oltre novanta chili di peso. Ha iniziato a giocare proprio con il Rugby Lecco e nel 2018 si è trasferito con la famiglia nelle Marche per motivi lavorativi.

Il classe 2007 però dimostra di non aver dimenticato gli anni lecchesi, come ha ricordato nell’intervista pubblicata sul sito della federazione.

“Lecco è la società che mi ha dato le basi per appassionarmi a questo sport, e ci è riuscita – dichiara il giocatore – anche lì, come a Pesaro, c’era molta attenzione all’aspetto giovanile. Abbiamo fatto tanti viaggi, anche all’estero, e c’era il classico torneo della città di Lecco, con tanti ragazzi”.

Nelle parole di De Novellis l’ennesimo attestato di stima per l’ottimo lavoro fatto dalla società del presidente Carlo Redaelli.