Rugby play-out Serie A2. Rugby Lecco, il destino è nelle tue mani

Serve una vittoria domenica a Roma per salvarsi

“Abbiamo lavorato bene, sappiamo che sarà una partita difficile”

LECCO – Domenica prossima si deciderà il destino della prima squadra del Rugby Lecco. Nel cinquantesimo anniversario della fondazione, coach Sebastian Damiani e i giocatori vorrebbero fare un grosso regalo ai dirigenti e conquistare la permanenza nel campionato di Serie A2.

Per farlo, i blucelesti saranno costretti a vincere sul campo del Primavera Rugby Roma, nel triangolare infernale in cui solo una delle tre squadre ottiene la permanenza in Serie A2. Preziosissima è stata la vittoria di un punto in casa contro il Rugby San Donà (23-22), coi patavini che hanno fatto a pezzi la formazione romana settimana scorsa, vincendo 39-8. A seguito di questi risultati la classifica è la seguente: San Donà comanda a quota 6 punti – 4 per la vittoria più due punti bonus, uno preso a Lecco e l’altro in casa – il Rugby Lecco è secondo a 4 e Roma ultima a zero.

I risultati delle prime due partite dicono quindi che Roma è già retrocessa e al Lecco serve per forza vincere per riprendersi il primo posto. Nonostante gli avversari siano già in B, coach Damiani non si fida.

“Giocheremo su un campo ostico, loro sanno di essere retrocessi ma vorranno salutare il loro pubblico dando il massimo – dichiara l’allenatore bluceleste – dipenderà tutto da noi, loro hanno un gioco fisico e veloce, dovremo essere attenti sul punto d’incontro. In settimana abbiamo lavorato molto bene, sappiamo che dovremo affrontare una partita difficile”.

Il match tra Primavera Rugby Roma e Rugby Lecco si disputerà domenica 25 maggio alle 15.30 sul campo della formazione romana.