Rugby play-out Serie A2. Rugby Lecco, la salvezza vale doppio!

Vittoria 12-14 sul campo del Primavera Rugby

Retrocessioni bloccate, in Serie A2 almeno per due anni

ROMA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Rugby Lecco espugna il campo del Primavera Rugby Roma col punteggio di 12-24 e conquista la seconda vittoria in altrettante partite nei play-out salvezza. Con questo successo i blucelesti si garantiscono il diritto di poter giocare in Serie A2 per il prossimo biennio, visto che la federazione ha annunciato il blocco delle retrocessioni per il prossimo campionato.

L’inizio di gara è stato da brividi per i blucelesti: prima il giallo a Vacirca e poi la meta del romano Alessi, fortunatamente non trasformata. I blucelesti rimettono la partita a loro favore in sette minuti, quelli che passano dal calcio di punizione di Pellegrino (23′) alla meta di Rusconi (32′), trasformata al piede ancora da Pellegrino (5-10).

Nei primi dieci minuti del secondo tempo i ragazzi di coach Sebastian Damiani chiudono il match con le mete di Mauri e ancora di Rusconi, entrambe trasformate. C’è tempo ancora per una segnatura dei romani, che chiuderà il match sul 12-24.

“Sapevamo che Roma era un campo ostico, hanno dato il massimo – dichiara coach Damiani – nel secondo tempo siamo stati più propositivi, dominando le fasi statiche. Complimenti comunque ai nostri avversari, ci hanno creduto fino alla fine.

PRIMAVERA RUGBY ROMA – RUGBY LECCO 12-24 (5-12)

METE: Rusconi 2 (Tr. Pellegrino) Mauri (tr. Pellegrino)

CALCIO DI PUNIZIONE: Pellegrino