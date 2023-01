Rugby. Riparte settimana prossima il “rugby touch” al Bione

Allenamenti tutti i giovedì dalle 19.30 in avanti

“Proveremo a creare un nuovo gruppo per poterci iscrivere al campionato”

LECCO – Dopo due anni di assenza, giovedì 26 gennaio ricominceranno gli allenamenti del gruppo di “rugby touch” del Rugby Lecco. L’appuntamento sarà tutti i giovedì sera sul campo del centro sportivo “Al Bione”, a partire dalle ore 19.30.

Il “rugby touch” è una versione variante dello sport classico, con una sostanziale differenza principale: non ci sono i placcaggi, sostituiti dal semplice tocco dell’avversario. Questo cambiamento lo rende uno sport adatto a tutti, bambini compresi.

Le squadre sono formate da quattordici giocatori, ma solo sei possono stare in campo, con cambi “volanti”. Le squadre sono formate sia da uomini che da donne.

Le partite durano quaranta minuti, divisi in due tempi da venti, con cinque minuti di pausa in mezzo.

“Dopo due anni in cui la squadra si è fermata, adesso stiamo cercando di ricrearla per dar modo a chi volesse intraprendere questa attività di allargare la grande famiglia del Rugby Lecco – dichiara il responsabile della squadra Tiziano Sirianni – con l’arrivo della bella stagione proveremo a creare un nuovo gruppo e, se avremo un numero adeguato ci potremo iscrivere ai campionati, magari già dalla prossima primavera”.

La formazione lecchese potrà contare su un nuovo allenatore, Paolo Barravecchia, allenatore di Touch e membro del comitato di Italiatouch.

Per ulteriori informazioni su questo sport e le sue regole si può consultare il sito internet italiatouch.it.

Chi volesse provare può contattare direttamente Tiziano Sirianni tramite What’s App al numero 338.315.15.91.