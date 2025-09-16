Rugby. Sabato 20 settembre torna il trofeo “Bossini Tentorio”

Alle 16 test match tra Rugby Lecco e Cernusco

Alle 20 presentazione di staff e squadre della società lariana

LECCO –Sabato 20 settembre tornerà il trofeo “Bossini Tentorio”, organizzato al centro sportivo del Bione dal Rugby Lecco. In questa undicesima edizione la formula è cambiata: non più un quadrangolare da un tempo – come era stato lo scorso anno – ma un test match vero e proprio.

Alle ore sedici la sfida sarà tra i Leoni di coach Sebastian Damiani e il Rugby Cernusco, squadra che batté proprio i blucelesti – campioni in carica! – nella sfida di due anni fa.

Oltre alla partita di rugby, sabato prossimo sarà l’occasione anche per presentare la stagione entrante. A partire dalle 20, sul palco allestito al Lecco Beer Fest, avverrà la presentazione ufficiale dello staff e di tutte le squadre che vestiranno la maglietta bluceleste la prossima stagione.

“L’evento rappresenta non solo un momento sportivo di grande valore, ma anche un’occasione di incontro e condivisione con tutti coloro che sostengono e credono nel nostro progetto – dichiara il presidente Carlo Redaelli – sarà inoltre un momento speciale per ringraziare e coinvolgere i nostri sponsor, partner fondamentali per la crescita e la continuità del nostro percorso”.