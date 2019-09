Rugby. Sabato l’Open Day della Scuola Rugby Lecco

Prove gratuite fino a fine settembre

Aperto a bambini dai quattro ai dodici anni

LECCO – Il Rugby Lecco è in cerca di tanti “mini atleti” che possano indossare la gloriosa casacca bluceleste dei leoni lariani. Per questo motivo i dirigenti della società del presidente Stefano Gheza hanno organizzato un Open Day per sabato 14 settembre 2019.

L’iniziativa è totalmente gratuita ed è riservata a bambini tra i quattro e i dodici anni – per i nati tra il 2009 e il 2015 – che abbiano voglia di provare questo meraviglioso sport, fatto di scontri sul campo e tanta amicizia fuori.

La giornata inizierà alle ore 15.00 presso il centro Sportivo al Bione. I bambini interessati dovranno andare sul campo muniti di pantaloncini e scarpe da ginnastica; gli allenatori lecchesi provvederanno a regalare loro un paradenti, un piccolo dono di benvenuto.

Bambini e genitori saranno accolti dai team Manager delle relative squadre di riferimento, che spiegheranno loro appuntamenti e dettagli della stagione agonistica 2019/20.

“Anche quest’anno proponiamo quest’iniziativa che si protrarrà per tutti i sabati di settembre. Prima si gioca, poi si fa tutti insieme una gustosa merenda, offertà dalla società. Speriamo che ci sarà un grande seguito di bambini, in modo che il numero dei nostri “leoncini” possa aumentare ancora” ha dichiarato il responsabile social della Scuola Rugby Fabrizio Gerosa.