Locatelli farà parte dei 24 azzurri che il 29 giocheranno contro la Francia.

A seguire, in aprile, tre test match in Inghilterra con Scozia, Francia e Galles.

LECCO – Buone notizie per il Rugby Lecco del presidente Stefano Gheza. Il giovane talento Samuele Locatelli farà parte della spedizione azzurra che andrà a fare un test match in Francia il 29 marzo insieme alla nazionale U18. Non è la prima volta che Locatelli viene selezionato col gruppo della nazionale. Già nel gennaio scorso era stato chiamato per un collegiale di tre giorni a Montichiari (Bs).

Lo scorso 19 marzo il responsabile tecnico Mattia Dolcetto ha ufficializzato la lista di ventiquattro ragazzi che si ritroveranno a Preganziol (Tv) il 25 marzo, prima di partire per la Francia e partecipare al primo test ufficiale del 2019, il 29 marzo. Lo stesso gruppo affronterà anche i tre match del Six Nations Festival in calendario a Gloucester (Inghilterra) nel mese di aprile, incontrando prima la Scozia il 13, poi la Francia il 17 e infine il Galles il 21.

“Per me è una bella esperienza, sono emozionato e onorato di poter vestire per un’altra volta la divisa della nazionale italiana, cercando di portare in alto la squadra azzurra, il nome del Rugby Lecco e della mia famiglia. Darò tutto quello che avrò in campo” ha dichiarato Samuele.