Rugby. Samuele Locatelli diventa una Zebra

Firmato il contratto con le Zebre Parma

Da settembre giocherà la URC e la Challenge Cup

LECCO – Il terza linea lecchese Samuele Locatelli ha lasciato il Viadana Rugby – squadra in cui ha militato per quattro stagioni consecutive – per passare alle Zebre Parma. Con questo nuovo accordo il giocatore lariano potrà giocare a livello europeo, giocando la URC e anche la Challenge Cup.

“Le zebre disputano un’altra categoria, per me è un ulteriore salto di livello che mi permetterà di giocare la United Rugby Championship, torneo che vede in campo squadre gallesi, scozzesi, irlandesi e anche sudafricane – dichiara Locatelli – se si vuole arrivare in nazionale è obbligatorio giocare in una delle due squadre italiane che disputano questo campionato”.

Il ventitreenne era già stato cercato da Parma lo scorso anno e aveva disputato con le Zebre cinque partite – quattro in URC e una in Challenge Cup – con la formula del “permit player”. A fine stagione la chiamata per il trasferimento definitivo. “Il mio obiettivo è quello di mettermi in mostra e giocare a livello europeo. Sono concentrato nel fare bene con le Zebre e aiutare la squadra”.

Il giocatore ballabiese – un prodotto delle giovanili del Rugby Lecco – non dimentica però i quattro campionati disputati a Viadana. “È difficile lasciare Viadana, una società in cui sono molto cresciuto. Voglio ringraziare i miei compagni, gli allenatori, la società e i tifosi, mi hanno trattato meravigliosamente. Per loro provo solog ratitudine e avranno sempre un posto nel mio cuore”.