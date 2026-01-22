Rugby. Samuele Locatelli, prima convocazione in nazionale Senior

Convocato dal CT Quesada

Il raduno comincerà il 25 gennaio a Verona

LECCO – L’inarrestabile crescita di Samuele Locatelli prosegue senza intoppi. Il ballabiese, prodotto delle giovanili del Rugby Lecco, ha visto il suo nome inserito tra i trentatré che il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada ha inserito in previsione dei “6 nazioni”, il trofeo rugbistico più prestigioso al mondo. Per Locatelli, che aveva già vestito la maglia dell’U23 – e prima ancora dlel’U17 e dell’U18 – è la primissima convocazione con i senior.

Locatelli ha cominciato con le giovanili dei Leoni, per poi passare in Accademia. Dopo un breve ritorno, nel 2021 si era trasferito a Viadana in Top10, diventando ben presto capitano della formazione mantovana.

La scorsa stagione aveva esordito in prestito nelle Zebre di Parma – disputando qualche gara di United Rugby Championship – passando definitivamente alla squadra emiliana all’inizio di questa stagione.

Il raduno della nazionale avverrà a Verona il prossimo 25 gennaio. Il primo impegno ufficiale sarà la sfida contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma, il 7 febbraio.