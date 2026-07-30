Rugby. Samuele Locatelli rinnova con le Zebre Parma

Contratto rinnovato fino al 2029

“Uno stimolo per continuare a dare il massimo”

LECCO – Il ballabiese Samuele Locatelli resterà una “zebra” per i prossimo tre anni. Il giocatore cresciuto nel Rugby Lecco ha rinnovato il suo accordo con la formazione di Parma.

Venticinque anni, 187 cm per oltre 110 chili, il terza linea ha iniziato a giocare nel Rugby Lecco, seguendo le orme dei suoi fratelli maggiori. Il passaggio a Viadana ha segnato il vero proprio trampolino di lancio e l’arrivo a Parma l’ha portato anche nel giro della nazionale maggiore italiana.

“Sono molto felice di poter continuare questo percorso con le Zebre Parma – dichiara il giocatore – qui ho trovato un gruppo e uno staff che mi hanno aiutato a crescere ogni giorno, dandomi fiducia e responsabilità. Il rinnovo rappresenta uno stimolo a continuare a migliorare e a dare il massimo per questa squadra. Ringrazio il club per la fiducia e non vedo l’ora di affrontare le prossime sfide insieme ai miei compagni”.

La scorsa stagione Locatelli ha disputato 21 partite, di cui 15 da titolare, con tre mete realizzate.

Il terza linea è stato protagonista nei tornei internazionali di United Rugby Championship e EPR Challenge Cup.