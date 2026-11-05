Rugby. Samuele Locatelli titolare con la nazionale

“Lanciato” dal CT Quesada

L’esordio sabato 7 novembre contro il Sudafrica

LECCO– Dopo tanta attesa, finalmente il ballabiese Samuele Locatelli potrà esordire con la maglia della nazionale azzurra di rugby. Locatelli coronerà così un’annata in cui era stato selezionato per la prima volta tra i trentatré convocati per il Sei nazioni e poi “invitato” a L’Aquila per la preparazione al trittico che la squadra azzurra disputò tra Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Le ultime prestazioni della “zebra” parmense devono però aver definitivamente convinto il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada che, nell’annunciare i quindici giocatori che partiranno titolari sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino – nel tes

t-match contro il Sudafrica – ha inserito il nome del prodotto del vivaio del Rugby Lecco.

Proprio al Bione è iniziata la carriera di Locatelli. L’esordio in Serie B, il passaggio a Viadana in Serie A – dove è diventato anche capitano – e poi l’ultimo step alle Zebre Parma.

A livello azzurro Locatelli ha ottenuto “caps” in quasi tutte le selezioni giovanili, compresa la U23. Adesso è finalmente arrivato il momento di esordire tra i senior.