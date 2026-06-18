Rugby. Samuele Locatelli tra gli “invitati” del CT Quesada

Insieme a lui anche Nemer e Aminu

Il lecchese parteciperà ai primi giorni di raduno

LECCO – Samuele Locatelli resta sotto la lente d’osservazione del Commissario Tecnico della nazionale italiana di Rugby, Gonzalo Quesada.

Il CT ha diramato le convocazioni per le Southern Hemisphere Series del Nations Championship 2026 e tra i trentatré atleti inseriti non c’è il nome di Locatelli, che però è segnato nella lista degli “invitati”.

La nazionale azzurra si ritroverà a L’Aquila ma nel primo periodo non saranno presenti quattro atleti convocati, ma ancora impegnati nella finale della PremRugby inglese. Fischetti (Northampton Saints), Vincent, Varney e Zambonin (Exeter Chiefs) si aggregheranno al raduno solo una volta concluso il campionato, il prossimo 20 giugno.

Per compensare l’assenza di questi giocatori, il CT Quesada ha scelto tre “invitati: Ivan Nemer, Destiny Aminu e il nostro Locatelli.

La nazionale azzurra disputerà tre partite molto impegnative nella trasferta asiatica: sabato 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, l’11 luglio a Wellington con avversaria la Nuova Zelanda, chiudendo il 18 contro l’Australia, a Perth.

Locatelli è già stato convocato dal CT Quesada per lo scorso 6 nazioni, senza ancora aver potuto esordire in campo.