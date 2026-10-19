Rugby Serie A. Il Rugby Lecco sconfitto a Brescia

Esordio con sconfitta per i blucelesti (31-14)

Perde anche la U18 contro Parabiago (0-29)

LECCO– Esordio con sconfitta per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Sul campo dei bresciani del Rugby Brixia i lariani perdono col punteggio di 31-14.

L’inizio di gara è favorevole al Rugby Lecco. Al decimo minuto i lariani sono avanti (3-7) grazie alla meta di Maul di Valentini, trasformata da Coppo. Brescia si riprende in fretta grazie alla precisione al piede di Destro – tre punizioni tra i pali nel primo tempo – e alla meta di Bertini (14-7).

Nella ripresa i padroni di casa dilagano; il Rugby Lecco riuscirà a rendere il punteggio meno amaro con la meta finale di Coppo (trasformata da Garcia), che fisserà il punteggio sul 31-14.

Il fine settimana è stato negativo anche per la U18 nella seconda giornata del campionato Élite. I blucelesti sono stati battuti al Bione da Parabiago, senza segnare un singolo punto (0-29).

RUGBY BRIXIA – RUGBY LECCO 31-12 (14-7)

METE: Valentini (tr. Coppo), Valentini (tr. Garcia).