Rugby Serie A. Il Rugby Lecco vince il Memorial Grillotti

Battuti Amatori Milano e Rugby Sondrio

Il torneo al termine dei tre giorni di ritiro in Valtellina

LECCO – In attesa dell’arrivo del tradizionale trofeo “Bossini-Tentorio”, coach Sebastian Damiani si gode le buone prestazioni della sua squadra nel Memorial Grillotti, disputatosi lo scorso fine settimana a Sondrio in memoria del primo storico tecnico della società valtellinese.

Il Rugby Lecco ha affrontato i padroni di casa del Rugby Sondrio e l’Amatori Milano in un triangolare che ha visto i lariani vincere entrambe le partite e i valtellinesi chiudere all’ultimo posto, con sole sconfitte.

“È stata un’occasione per iniziare a mettere in pratica alcune delle indicazioni tecniche sulle quali stiamo lavorando – spiega coach Giancarlo Locatelli, allenatore degli avanti blucelesti – ma il nostro obiettivo principale era soprattutto verificare l’atteggiamento della squadra, cercando di rispolverare un po’ quella attitudine al gioco e al combattimento che sarà fondamentale durante la stagione”.

Il memorial Grillotti è stata anche la chiusura del tradizionale ritiro pre-stagionale per i giocatori blucelesti, tre giorni di allenamenti e armonia per cementare il gruppo in vista della prossima stagione.

“Complessivamente siamo soddisfatti. Abbiamo visto aspetti sui quali siamo già un po’ più avanti e altri sui quali dovremo continuare a lavorare con attenzione. L’obiettivo è arrivare pronti all’inizio del campionato, che sarà sicuramente molto equilibrato” conclude Locatelli.