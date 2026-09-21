Rugby Serie A. Il Rugby Lecco vince il trofeo “Bossini-Tentorio”

I Leoni lecchesi dominano il torneo

Nessun problema tra semifinale e finale

LECCO – Il Rugby Lecco vince la XII edizione del trofeo “Bossini-Tentorio”. I Leoni blucelesti si sono dimostrati fuori categoria per le avversarie del torneo, vincendo senza patemi sia la semifinale che la finale.

Il calcio d’inizio del trofeo, disputatosi sabato 19 settembre, l’hanno dato Rugby Lecco e Rugby Varese, in un match che non ha mai avuto storia. I blucelesti al termine dei due tempi da 20 minuti ciascuno hanno terminato la partita sul punteggio di 43-0.

L’altra semifinale, tra Rho e Oltremella, si è rivelata molto più equilibrata e alla fine è stata vinta dai primi col punteggio di 10-7.

La partita decisiva per l’assegnazione del trofeo si è rivelata ancora una volta poco equilibrata. I blucelesti hanno dominato la gara, vincendo 38-7.

Il terzo posto è andato a Varese, capace di sconfiggere Oltremella col punteggio di 18-17.

La settimana prossima il Rugby Lecco disputerà un nuovo test match contro Rovato, formazione che disputerà il campionato di Serie A.