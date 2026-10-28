Rugby Serie A. Riscatto Rugby Lecco, battuta Bergamo

Respinto il Rugby Bergamo 28-23

Perde la Serie C, bene la U19 Èlite

LECCO– L’esordio stagionale sul campo del Bione è vincente per i Leoni di coach Sebastian Damiani. Il Rugby Lecco ha superato il Bergamo Rugby col punteggio di 28-23.

Il primo tempo la partita è combattuta. Sono gli orobici i primi a segnare grazie alla punizione di Ambrosioni (2°), a cui in Lecco risponde con due mete, segnate da Valentini (7°) e De Sarro (18°), la seconda trasformata da Garcia. Una punizione di Garcia e una meta tecnica ospite mandano tutti negli spogliatoi sul 15-13.

Nella ripresa lo spartito è lo stesso: Ambrosioni centra i pali (44°), ma i lariani superano la linea di meta ancora con De Sarro, trasformata. La punizione di Garcia dovrebbe essere quella della staffa, ma Bergamo non vuole cedere e al 76° segna con Rosa (trasformata da Orlandi), fissando il punteggio sul 28-23.

RUGBY LECCO – BERGAMO RUGBY 28-23 (15-13)

METE: Valentini, De Sarro 2 (tr. Garcia).

PUNIZIONI: Garcia (3).

Niente da fare per la formazione di Serie C del Rugby Lecco, sconfitta sul campo di Seregno col punteggio di 30-17. Per i lariani, che chiudono il primo tempo sotto di quindici lunghezze (20-5), e arrivano a toccare il 30-5, va salvata la grinta finale nel riportare il distacco vicino la singola cifra (30-17).

Sorride la U19 Èlite, in grado di espugnare il campo di Monferrato col punteggio di 17-28 Le mete dei blucelesti sono state realizzare da Aielli, Passero, Simone Spreafico e Diaby, tutte e quattro trasformate da un precisissimo Fusi.

“E’ stata un’ottima partita – spiega l’allenatore Rossi – in quanto andare a vincere a Monferrato non era una cosa facile. Nonostante pesanti assenze tutta la squadra si è dimostrata di livello.