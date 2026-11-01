Rugby Serie A. Rugby Lecco, secondo tempo fatale

L’ASR Milano vince 34-13

Buon primo tempo (15-13), poi il crollo

MILANO– Il Rugby Lecco non dà seguito alla bella vittoria casalinga di settimana scorsa contro Bergamo e cede sul campo dell’ASR Milano col punteggio di 34-13

Quella che si vede a Milano è proprio una partita dai due volti, cambiata completamente da un tempo all’altro.

Per tutto il primo tempo i lariani si dimostrano battaglieri, segnano per primi con una punizione di Garcia (0-3) e sono bravi a rientrare quando Milano prova il primo strappo (12-3), grazie a un altro calcio di Garcia e alla meta di Mauri al 36°, che fissa il punteggio di 15-13.

Nella ripresa i Leoni perdono coach Sebastian Damiani, allontanato dagli arbitri all’ottavo minuto a causa di reiterate proteste. Non sappiamo quanto la perdita della loro guida abbia inciso, fatto sta che il Lecco non segnerà neanche un punto nella ripresa, perdendo 34-13.

ASR MILANO – RUGBY LECCO 34-13

METE: Mauri (tr. Garcia).

PUNIZIONI: Garcia (2).