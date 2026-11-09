Rugby Serie A. Rugby Lecco, un punto contro il CUS Milano

Lariani sconfitti 18-22
Non bastano due mete di De Sarro per vincere
LECCO – Al termine di una partita spettacolare e molto tirata, il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani – squalificato, in panchina c’era il vice-coach Giancarlo Locatelli – perde 18-22 contro il CUS Milano. Grazie a questo risultato i lariani aggiungono un punto alla loro classifica.
Milano segna i primi punti su punizione, in una gara che cambia spesso padrone. Prima De Sarro (7-3) e poi Cederna (7-10) varcano le opposte linee di meta.
L’inizio di secondo tempo dei Leoni blucelesti è brillante: otto punti consecutivi – punizione di Garcia, poi ancora meta di De Sarro – sembrerebbero far propendere la partita per i lariani (15-10).
Milano reagisce con due mete consecutive e, nel finale, il calcio di Garcia fissa il punteggio sul 18-22.
Il Lecco avrebbe nel finale l’occasione di segnare la meta della vittoria, ma ma difesa meneghina resiste all’assalto.
RUGBY LECCO – CUS MILANO 18-22 (7-10)
METE: De Sarro 2 (1 tr. Garcia)
CALCI DI PUNIZIONE: Garcia (2).
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