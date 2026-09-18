Rugby Serie A. Sabato ritorna il trofeo “Bossini-Tentorio”

In campo Lecco, Varese, Oltremella e Rho

La finale a partire dalle 18.10 al centro sportivo “Al Bione”

LECCO – Messi da parte i tre giorni di ritiro valtellinese, i ragazzi di coach Sebastian Damiani stanno scaldando i motori in vista della dodicesima edizione trofeo “Bossini-Tentorio”, programmato per sabato 19 settembre al Centro Sportivo “Al Bione” di Lecco. A partecipare, oltre alla formazione bluceleste, saranno il Rugby Varese, Oltremella e Rho.

Il programma si aprirà con la sfida tra lecchesi e varesini, a partire dalle 15.30, alle 16.20 toccherà a Oltremella e Rho. Dalle 17.20 le perdenti delle semifinali giocheranno per il 3°/4° posto, alle 18.10 la finale che sancirà chi sarà a poter alzare il trofeo.

Le gare si disputeranno su match di due tempi da venti minuti ciascuno.

“Il trofeo “Bossini-Tentorio” è un appuntamento che va oltre il semplice test di precampionato, rappresenta infatti un momento importante per ritrovarsi, ricordare e condividere la passione per il rugby, proprio alla vigilia di una nuova stagione sportiva – dichiarano i dirigenti lecchesi – sabato si avrà sarà l’occasione di vedere all’opera la squadra di Serie A, ma soprattutto di vivere una giornata nel segno dei valori che da sempre accompagnano il rugby: memoria, amicizia, sport e appartenenza”.