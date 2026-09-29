Rugby. Serie A travolgente, la Serie C fa esperienza

La Serie A travolge Rovato (12-52)

Un pareggio e una sconfitta per la Serie C

LECCO – Fine settimana diverso per le formazioni senior del Rugby Lecco. Cominciamo dalla Serie A, attesa dall’amichevole sul campo di Rovato.

Al termine di una sfida da tre tempi da trenta minuti – nel rugby normalmente se ne giocano due da quaranta – i blucelesti hanno travolto i bresciano col punteggio di 12-52.

«È stata la prima uscita che si avvicina maggiormente a una partita regolare – spiega il – abbiamo avuto la possibilità di accrescere il minutaggio di tutti i giocatori e questo è molto positivo, perché ci aspetta un campionato estremamente fisico e avremo bisogno di una rosa ampia».

Il prossimo fine settimana i lariani andranno a Settimo Torinese, per affrontare la squadra locale, da sempre avversario ostico.

La Serie C è stata impegnata in un triangolare giocato contro Phoenix e Varese. I blucelesti hanno pareggiato 7-7 coi primi e perso 8-27 contro i varesini.

«Siamo partiti un po’ disordinati, ma poi abbiamo ritrovato le nostre certezze – commenta coach Giacomo Rigonelli – la touch è andata bene in entrambe le partite e anche la mischia ha lavorato bene. Dobbiamo migliorare nei placcaggi e vicino ai raggruppamenti, ma sono contento soprattutto per la capacità dei ragazzi di reagire».