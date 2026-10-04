Rugby Serie A. Un buon Rugby Lecco espugna Torino in amichevole

Gran vittoria per i lecchesi (14-26)

Primo tempo perfetto, ripresa più combattuta

TORINO – Una vittoria che dà fiducia quella ottenuta sabato 3 ottobre dalla formazione del Rugby Lecco sul campo del Rugby Settimo Torinese. I blucelesti hanno espugnato il campo dei gialloblu col punteggio di 14-26.

Il primo tempo è tutto di marca lariana. L’intercetto di Crimella sblocca il punteggio, le mete di Mauri e Radogna – le prime due trasformate al piede da Quiroga – fanno volare i lecchesi (0-19).

Torino rientra in campo più convinta nella ripresa e prova a credere nella rimonta. Con due mete consecutive i padroni di casa si avvicinano ma De Sarro chiude i giochi con la meta finale, trasformata ancora da Quiroga.

La formazione di coach Sebastian Damiani si dimostra in palla, a due sole settimane dall’inizio della stagione ufficiale, il 18 ottobre alle 15.30 sul campo del Brixia.

RUGBY SETTIMO TORINESE – RUGBY LECCO 14-26 (0-19)

METE: Crimella (tr. Quiroga), Mauri (tr. Quiroga) Radogna, De Sarro (tr. Quiroga)