Rugby Serie A2. Esordio convincente per il Rugby Lecco

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Lecco Rugby Lecco Modena 20251019

Inizio disastroso, poi la rimonta

Due mete di Valentini, ottima prova di Piccoli

LECCO– Inizia con una vittoria il secondo campionato consecutivo di Serie A2 per il Rugby Lecco. I Leoni blucelesti hanno avuto la meglio sul Giacobazzi Modena Rugby 1965 col punteggio di 26-19.

L’inizio di partita lascia di sasso i tifosi lecchesi. In soli otto minuti di gioco gli emiliani segnano due mete – trasformate! – e si portano sullo 0-14. I ragazzi di coach Sebastian Damiani però non si demoralizzano e ribaltano il match già nel primo tempo con due segnature di Valentini trasformate da Piccoli, che ha anche messo tra i pali due calci di punizione (20-14).

Nella ripresa è sempre Piccoli – con altre due punizioni – a scavare il gap decisivo. La meta di Modena al 35’ del secondo tempo serve solo agli ospiti per rendere meno amara la sconfitta.

“Dopo un inizio disastroso i nostri ragazzi hanno reagito benissimo, chiudendo il primo tempo 20-14, e poteva essere anche più ampio il divario – dichiara il dirigente Renato Riva – nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, loro non sono mai stati realmente pericolosi.

RUGBY LECCO – GIACOBAZZI MODENA RUGBY 1965 26-19 (20-14)
METE: Valentini 2 (tr. Piccoli)
CALCI DI PUNIZIONE: Piccoli (4)

 