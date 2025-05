Rugby Serie A2. Il Rugby Lecco è pronto per i play-out

Domenica 11 maggio la sfida contro San Donà

“Dobbiamo mettere a frutto l’esperienza maturata”

LECCO – Tutto in due partite. La stagione del Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani è arrivata al punto di non ritorno. I lariani, penultimi classificati del girone A, dovranno disputare un play-out contro le pari classificate del girone B e C, rispettivamente Lafert Rugby San Donà e Primavera Rugby Roma. Al termine del triangolare – con sfida “all’italiana” – la migliore classificata manterrà il diritto di giocare in Serie A2 anche il prossimo anno, le altre due retrocederanno in Serie B.

“È una settimana importante, i ragazzi hanno tanta fiducia dopo un campionato impegnativo in cui abbiamo dimostrato, nelle ultime settimane, di poter giocare alla pari con tutte – dichiara coach Damiani – adesso dobbiamo mettere a frutto l’esperienza maturata”.

La prima gara di play-out si disputerà domenica 11 maggio al centro sportivo al Bione, alle 15.30. Gli avversari dei Leoni saranno i veneti di San Donà.

“Sono una società storica, sicuramente verrano qui per cercare di imporre il loro gioco, con un pacchetto di mischia pesante – conclude – sicuramente sarà una gara molto impegnativa fisicamente, bisognerà stare attenti a non commettere i soliti errori, essere precisi con la palla in mano e duri in difesa”

In caso di vittoria i lariani godranno di una settimana di riposo, in attesa della sfida che si disputerà tra le avversarie a San Donà. Se il Rugby Lecco perdesse invece dovrebbe andare a Roma, domenica 18 maggio, in casa del Primavera Rugby.