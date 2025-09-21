Rugby Serie A2. Il Rugby Lecco vince il “Bossini-Tentorio”

Lecco premiazione Bossini Tentorio 20250921

Vinta l’undicesima edizione del trofeo

Battuto il Rugby Cernusco col punteggio di 45-21

LECCO –Il trofeo “Bossini-Tentorio” se lo aggiudica il Rugby Lecco. L’undicesima edizione di questo torneo, andata in scena ieri sul campo del Bione, è stata giocata contro il Rugby Cernusco e vinta nettamente dai Leoni blucelesti.

Il Rugby Lecco era alla prima uscita stagionale ed è entrato in campo con grande tenacia, dimostrando un’ottima tenuta atletica. Cernusco ha provato a resistere e dare battaglia ma la superiorità dei ragazzi di coach Sebastian Damiani è stata evidente.
Il punteggio finale è stato di 45-21 a favore del lariani.

Lecco Rugby Lecco Cernusco Bossini Tentorio 20250921

“È chiaro che siamo ancora nella fase iniziale della preparazione, abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada dal punto di vista della preparazione atletica – dichiara coach Sebastian Damiani – restano da limare alcuni aspetti tecnici e mentali per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione, ma per questo c’è ancora molto tempo a disposizione per giungere al meglio all’inizio del prossimo campionato”.