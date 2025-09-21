Rugby Serie A2. Il Rugby Lecco vince il “Bossini-Tentorio”

Vinta l’undicesima edizione del trofeo

Battuto il Rugby Cernusco col punteggio di 45-21

LECCO –Il trofeo “Bossini-Tentorio” se lo aggiudica il Rugby Lecco. L’undicesima edizione di questo torneo, andata in scena ieri sul campo del Bione, è stata giocata contro il Rugby Cernusco e vinta nettamente dai Leoni blucelesti.

Il Rugby Lecco era alla prima uscita stagionale ed è entrato in campo con grande tenacia, dimostrando un’ottima tenuta atletica. Cernusco ha provato a resistere e dare battaglia ma la superiorità dei ragazzi di coach Sebastian Damiani è stata evidente.

Il punteggio finale è stato di 45-21 a favore del lariani.

“È chiaro che siamo ancora nella fase iniziale della preparazione, abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada dal punto di vista della preparazione atletica – dichiara coach Sebastian Damiani – restano da limare alcuni aspetti tecnici e mentali per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione, ma per questo c’è ancora molto tempo a disposizione per giungere al meglio all’inizio del prossimo campionato”.