Rugby Serie A2. L’Amatori Milano batte il Rugby Lecco

I lecchesi sconfitti col punteggio di 11-27
Arrivato in settimana il nuovo pilone Alessio Holenda
LECCO – Niente da fare per il Rugby Lecco nella sfida contro l’Amatori Milano. I ragazzi di coach Sebastian Damiani resistono un tempo e poi cedono rispetto ai quotati avversari.
Milano sblocca il risultato subito con Cederna dopo due minuti, ma i lariani non si arrendono e meno di cinque minuti dopo accorciano con la meta di Travaglini (5-7). I calci di punizione di Borzone e Piccoli mandano le squadre al riposo sul punteggio di 8-10.
I lecchesi restano a contatto fino alla mezz’ora della ripresa (11-13) ma due mete meneghine in cinque minuti – al 34° e al 40° – chiudono la partita con un punteggio fin troppo punitivo per la truppa bluceleste (11-27).
Da segnalare l’arrivo dall’Australia del giocatore bergamasco Alessio Holenda, pilone classe 2005. L’esordio del nuovo giocatore potrebbe avvenire nella prossima partita.
RUGBY LECCO – AMATORI MILANO 11-27
METE: Travaglini.
CALCI DI PUNIZIONE: Piccoli (2)