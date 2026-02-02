Rugby Serie A2. Leoni sconfitti sul campo di Modena

Rugby Lecco sconfitto 35-20 dal Modena Rugby

Primo tempo avanti (13-15), il crollo a inizio ripresa

LECCO – Il Rugby Lecco non dà seguito alla vittoria casalinga di un paio di settimane fa contro l’Amatori Rugby Milano e inciampa sul campo del Modena Rugby, perdendo col punteggio di 35-20.

Dopo un inizio brillante di Modena (10-5, meta lecchese di Travaglini) il Rugby Lecco mette la partita sui giusti binari grazie al calcio di punizione di Coppo e alla meta di Vacirca, trasformata. Il calcio dei modenesi manda tutti negli spogliatoi sul 13-15.

La ripresa inizia molto male per i Leoni blucelesti che subiscono 17 punti in undici minuti di gioco, venendo doppiati dagli emiliani (30-15). Le mete del lecchese Piccoli e del modenese Malagoli fissano il punteggio finale sul 35.20.

“Purtroppo abbiamo avuto un buco all’inizio del secondo tempo e non siamo più riusciti a recuperare” dichiara il dirigente Renato Riva.

MODENA RUGBY – RUGBY LECCO 35-20

METE: Travaglini, Vacirca (tr. Coppo), Piccoli

CALCI DI PUNIZIONE: Coppo