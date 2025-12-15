Rugby Serie A2. Rugby Lecco, al Bione passa Piacenza

Lecchesi sconfitti 6-24

Gara dominata dal piacentino Niall Saunders

LECCO – Il Rugby Lecco disputa una buona gara ma a sorridere alla fine è il Rugby Piacenza. I rossi piacentini, oggi in bianco, espugnano il Bione col punteggio di 6-24.

Il primo tempo è giocato alla pari dalle due formazioni, con il piacentino Niall Saunders a fare la differenza. Il giocatore ospite segna da solo undici dei quattordici punti degli emiliani – una meta e due conversioni – mentre il Lecco oppone una strenua resistenza e risponde con due calci di punizione di Coppo, al 14° e al 28° minuto (6-14).

Nella ripresa gli ospiti allungano con un drop del solito Saunders e chiudono definitivamente il match al 24° minuto con la meta di Cornelli, trasformata ancora una volta dal giocatore britannico per il 6-24 finale.

Da segnalare l’esordio di due nuovi Leoni, Radogna e Holenda.

RUGBY LECCO – RUGBY PIACENZA 6-24 (6-14)

CALCI DI PUNIZIONE: Coppo (2)