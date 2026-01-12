Rugby Serie A2. Rugby Lecco, Alghero troppo forte

I sardi vincono 43-12

Lecchesi penultimi in classifica con 9 punti

LECCO – Nettissima sconfitta per il Rugby Lecco in Sardegna. La formazione di coach Sebastian Damiani perde di oltre trenta punti in casa dell’Amatori Rugby Alghero.

Fin dai primi minuti la squadra sarda si è dimostrata molto più pimpante di quella lariana, grazie alla prova “cinque stelle lusso” di Agustin Tancredi e alla precisione si Steenkamp al piede. Nei primi quaranta minuti il Lecco supera la linea di meta una sola volta con Holenda (7-5) e poi subisce trentuno punti consecutivi, andando al riposo di metà gara sotto 38-5.

Il secondo tempo è pura accademia. La meta di Piccoli – trasformata da Coppo – rende meno amaro il divario, prima che Lenoci segni il definitivo 43-12 proprio allo scadere del match.

Attualmente il Rugby Lecco si trova penultimo in classifica con nove punti, frutto di due vittorie e cinque sconfitte.

AMATORI RUGBY ALGHERO – RUGBY LECCO 43-12

METE: Holenda; Piccoli (tr. Coppo)

CALCI DI PUNIZIONE: