Rugby Serie A2. Rugby Lecco, che beffa contro Piacenza

Gli emiliani segnano a un minuto dalla fine

Un solo punto conquistato dai blucelesti

LECCO – Sarebbero stati quattro punti fondamentali, invece ne è arrivato solo uno, quello difensivo. Il Rugby Lecco butta via l’occasione di strappare un ottimo risultato contro il Piacenza Rugby Club, perdendo col punteggio di 15-21.

La partita la sbloccano i blucelesti con un calcio di punizione di Coppo, ma nel primo tempo sono solo gli emiliani a varcare la linea di meta, con Cornelli (3-7).

Nella ripresa la formazione ospite approfitta di una distrazione bluceleste e al primissimo minuto segna ancora con Misseroni. Da quel momento in poi in campo c’è solo la squadra di Sebastian Damiani. Il Rugby Lecco buca per due volte la difesa piacentina con Shalby al 29’ e Pandiani al 31’, la prima meta trasformata da Pellegrino. Quando tutto sembrava “apparecchiato” per una vittoria convincente, un errore dei blucelesti viene punito nel modo più crudele, con Piacenza che segna la meta della vittoria a un minuto dalla fine del match, per il 15-21 finale.

“Nel secondo tempo abbiamo giocato solamente noi – dichiara il dirigente Renato Riva – peccato per le due ingenuità con cui ci hanno punito”.

RUGBY LECCO – PIACENZA RUGBY CLUB 15-21 (3-7)

METE: Shalby (tr. Pellegrino), Pandiani

CALCIO DI PUNIZIONE: Coppo