Rugby Serie A2. Rugby Lecco, che peccato!

Altra sconfitta in volata, vince Parma (13-14)

I lecchesi muovono la classifica, un punto preso

LECCO – Per la terza partita consecutiva il Rugby Lecco perde una partita che avrebbe meritato di vincere, sempre negli attimi finali. Questa volta è il Rugby Parma a portare via i quattro punti da Lecco, lasciando ai blucelesti un punto che muove la classifica, ma non quanto servirebbe.

Nel primo tempo è il Lecco a segnare i primi punti con un calcio di punizione di Martino Coppo (37’). Due minuti dopo Parma varca la linea di meta bluceleste con Sebastiano Villani, mandando le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-7.

Nei primi venti minuti del secondo tempo i Leoni prendono il controllo della partita con una meta di Francesco Mauri – trasformata da Coppo – e un altro calcio di punizione (13-7). I ragazzi di coach Sebastian Damiani resistono fino al 38° quando Marco Poli varca nuovamente la linea di meta lecchese. La trasformazione di Mattia Colla regala la vittoria agli emiliani.

RUGBY LECCO – RUGBY PARMA 13-14 (3-7)

META: Mauri (tr. Coppo)

CALCI DI PUNIZIONE: Coppo (2).