Rugby Serie A2. Rugby Lecco, chi ben comincia…

Battuta San Donà, con brivido finale (23-22)

Tra due settimane la sfida a Roma contro il Primavera Rugby

LECCO – Il Rugby Lecco ha vinto la prima sfida di play-out e si regala una settimana di riposo, in attesa della sfida di domenica prossima tra Lafert Rugby San Donà e Primavera Rugby Roma. La vittoria di misura non lascia però tranquilli i lecchesi, che saranno obbligati a espugnare anche il campo della formazione romana per potersi garantire la possibilità di giocare anche in Serie A2 anche il prossimo anno.

Entro il primo quarto d’ora gli attacchi hanno la meglio sulle difese e il punteggio è di 14-14, coi lariani che superano la linea di meta avversaria prima con Messa e poi con Meinser, con Pellegrino che trasforma entrambe le mete. Proprio allo scadere Bressan centra i pali con un calcio di punizione, dando a San Donà tre punti di vantaggio al 40’ minuti (14-17).

Nella ripresa le difese si registrano. I Leoni blucelesti non riescono più a superare la linea di meta avversaria ma, col calcio di Pellegrino al 33’ minuti, sono avanti 23-22.

San Donà prova la vittoria all’ultimo secondo con l’ennesimo calcio di punizione di Bressan.

Fortunatamente il vicentino non centra i pali, facendo esultare il numeroso pubblico lecchese.

“Le squadre del girone veneto sono tradizionalmente più forti, ma noi siamo stati bravi, nonostante qualche imprecisione di troppo. Abbiamo dimostrato di poter giocare a questo livello” dichiara il dirigente Renato Riva.

RUGBY LECCO – LAFERT RUGBY SAN DONA 23-22 (14-17)

METE: Messa (tr. Pellegrino), Meisner (tr. Pellegrino)

CALCI DI PUNIZIONE: Pellegrino (3)