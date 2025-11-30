Rugby Serie A2. Rugby Lecco, espugnato il campo dello Stade Valdotain

I Leoni vincono 10-25

Seconda vittoria stagionale per i blucelesti

SARRE (AO) – Il Rugby Lecco torna a casa con una preziosa vittoria dal campo dello Stade Valdotain, la seconda di questo campionato di Serie A2. I Leoni blucelesti hanno vinto col punteggio di 10-25.

Sono i padroni di casa a metterei primi punti con un calcio di punizione di Noval. La reazione lecchese non si fa attendere e nel primo tempo i Leoni varcano la linea di meta avversaria due volte – con Mauri e Shalby – senza però convertire al piede (3-10).

All’ottavo della ripresa Gaddi segna e Coppo trasforma (3-17). I valdostani provano a rientrare con la meta di Duc (trasformata) , ma Travaglini e il calcio di punizione di Coppo chiudono il match.

STADE VALDOTAIN – RUGBY LECCO 10-25 (3-10)

METE: Mauri, Shalby, Gaddi (tr. Coppo)

CALCIO DI PUNIZIONE: Coppo