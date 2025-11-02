Rugby Serie A2. Rugby Lecco, netta sconfitta casalinga con Parma

I ducali vincono 5-45 contro un Lecco incerottato

L’unica meta bluceleste segnata da Gaddi

LECCO– Seconda netta sconfitta per il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. Dopo aver perso 43-17 la scorsa domenica sul campo del Rugby Milano, i Leoni blucelesti hanno ceduto in casa 5-45 contro il forte Rugby Parma.

Nel primo tempo la squadra bluceleste riesce a oppure una discreta resistenza alla formazione emiliana, nonostante l’assenza di ben sette giocatori titolari. Alle mete di Manfredonia e Adorni – entrambe trasformate – ha risposto il lecchese Gaddi per un 5-14 comunque positivo.

La ripresa è tutta per gli ospiti; sotto il diluvio il pacchetto di mischia parmense fa sentire i muscoli e la squadra ospite segna a ripetizione, fino al 5-45 finale.

“Loro già lo scorso anno puntavano a salire e si sono ulteriormente rinforzati – dichiara il dirigente Renato Riva – purtroppo con sette titolari infortunati era durissima. Adesso abbiamo tre settimane di pausa, speriamo di recuperare qualcuno.

RUGBY LECCO – RUGBY PADOVA 5-45 (5-14)

META: Gaddi