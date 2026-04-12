Rugby Serie A2. Rugby Lecco, punto preso a Milano

Lariani sconfitti 17-14
Ottenuto il punto bonus difensivo
MILANO – Continua a muovere la classifica il Rugby Lecco di coach Sebastian Damiani. I Leoni lariani hanno perso di soli tre punti in casa dell’Amatori Union Milano, racimolando un punto bonus difensivo.
L’inizio di gara è tutto per la formazione meneghina che, in meno di mezz’ora, varca per due volte la linea di meta bluceleste, convertendo entrambe le mete (14-0). A cinque minuti dalla fine del primo parziale Moroni restituisce la pariglia, Piccoli trasforma e dimezza lo svantaggio (14-7).
Nella ripresa Trivillin centra i pali (17-7), prima che l’accoppiata Moroni-Piccoli aggiunga al Rugby Lecco ulteriori sette punti.
Purtroppo per i lariani, nonostante mancasse ancora più di venti minuti di gioco, il punteggio non è più cambiato.
AMATORI UNION MILANO – RUGBY LECCO 17-14
METE: Moroni (2 tr. Piccoli)