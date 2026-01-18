Rugby Serie A2. Rugby Lecco, respinta Milano

Meneghini “doppiati” dai lariani (30-15)
Quattro punti in classifica per i Leoni
LECCO – Vittoria casalinga per il Rugby Lecco contro l’Amatori Rugby Milano. La bella prestazione dei Leoni blucelesti vale alla squadra di coach Sebastian Damiani quattro punti in classifica, grazie alla vittoria per 30-15.
L’inizio di gara sempre Lecco contro Trivillin, visto che il giocatore milanese risponde ai tentativi di fuga blucelesti fino a che Coppo, con un calci di punizione, non manda i suoi compagni negli spogliatoi in vantaggio (13-10).
Nella ripresa è ancora Coppo a far muovere il punteggio lariano. La meta di Mauri scava un bel solco (23-10). Crepaldi al 32° prova ad accorciare ma Piccoli chiude i giochi al 38°, con la trasformazione di Coppo che fissa il punteggio finale.
RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY MILANO 30-15 (13-10)
METE: Gaddi (tr. Coppo) Mauri (tr. Coppo), Piccoli (tr. Coppo)
CALCI DI PUNIZIONE: Coppo (3)